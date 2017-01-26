Нужен дизайнер, который бы разрабатывал дизайн для картин-родословных. Мы находимся в Казахстане, наши заказчики - казахи, знающие свои корни. Надо уместить на картине (полметра, метр и полтора метра размером) все имена предков в ...
Нужно сделать сайт на ЛП генераторе
Нужен дизайн и верстка одностраничнника на ЛП генераторе или на другой хорошей платформе.
Но с Лп генератором мы работаем давно.
Нужна помощи в создании ТЗ!!!
На это тоже обратите внимание, нужен не просто создатель технический, но и тот кто может помочь с внутренним содержанием.
Пожалуйста когда пишите - 1. Вышлите свои работы.2. Ваши сроки исполнения и цену.
Сайт на тему онлайн трансляция по бизнесу.
Мы стартап большой бюджет не потянем.
Срок жизни сайта, что нам нужен 1 - 1.5 месяца...
Нам нужно будет сделать 3 сайта. Если сработаемся будем постоянно у вас заказывать
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