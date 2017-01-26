Нужно сделать сайт на ЛП генераторе

Нужен дизайн и верстка одностраничнника на ЛП генераторе или на другой хорошей платформе.

Но с Лп генератором мы работаем давно.

Нужна помощи в создании ТЗ!!!

На это тоже обратите внимание, нужен не просто создатель технический, но и тот кто может помочь с внутренним содержанием.

Пожалуйста когда пишите - 1. Вышлите свои работы.2. Ваши сроки исполнения и цену.

Сайт на тему онлайн трансляция по бизнесу.

Мы стартап большой бюджет не потянем.

Срок жизни сайта, что нам нужен 1 - 1.5 месяца...

Нам нужно будет сделать 3 сайта. Если сработаемся будем постоянно у вас заказывать