Доработка бокового меню сайта http://www.voip-shop.ru/ Дизайн и верстка динамеческого бокового меню с большим количеством пунктов с учетом текущего дизайна сайта
Создание красочного сайта, с признанием в любви девушке...
Необходимо до 14.02. создать красочный сайт с фото, музыкой, флеш-анимацией, где будет содержаться фото, стихи, музыка , элементы анимации, и др. контент, признания в любви, посвященный любимой девушке.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
http://www.krug2000.ru/ Надо разработать дизайн и сделать страницу. Описание задачи в прикреплённом файле.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется адаптивный дизайн лендинга для интернет-маркетингового агентства Цвета которые можно быть: белый, черный, зеленый, желтый, оранжевый. Рассмотрю кандидатов которые без предоплаты отрисуют первый экран лендинга. Макет ...Завершен8 лет назад
- $250
Нужно сделать редизайн сайта по партнерской программе. Мы создаем новый домен. Это новая международная партнерская программа. Мы являемся не партнеркой, а рекламодателем со своей партнерской программой. Структура сайта остается прежней, если необходимо вы можете ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужен дизайн главной страницы (презентации) сайта-каталога (+2 внутренние(карточка товара и список товаров)). Есть ТЗ и прототип. Срок: 4 дня Бюджет: 6000 руб.Завершен8 лет назад
Необходим PSD макет сайта-визитки игровой тематики с формой подписки. Желательно если вы умеете писать продающие заголовки и текста. Или делали лендинги для инфобизнеса. Все подробности по переписке. От Вас сразу хотелось бы ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать дизайн главной страницы сайта. Сфера - агентство недвижимости. Если все хорошо, то будем делать весь сайта полностью.Завершен8 лет назад
Разработка дизайна( стиля сайта) разработка цветового стиля на сайте Ищем дизайнера кто сможет разработать стиль и цвет сайта уже готового, Вот сайт www.FLO24.RU Цветочный интернет-магазин Мы не хотим что бы была ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо скопировать структуру + дизайн сайта http://www.borderlinx.com/US/en/ для дальнейшей передачи верстальщику. Необходима главная страница, 3 варианта внутренних, формы для калькулятора, фомы регистрации и логина + 3 дополнительные страницы с формами ввода резюме и ...Завершен8 лет назад
Всего 17 экранов. Дизайн готов, но есть, что доделать еще. Нужно подобрать шрифт, хорошо читаемый, выставить везде одинаковые расстояния между блоками, проверить на наличие ошибок, возможно, изменить дизайн некоторых элементов. В общем, окинуть профессиональным взглядом ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт8 лет назад