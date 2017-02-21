Создание красочного сайта, с признанием в любви девушке...

Работа была исполнена качественно, в оговоренные сроки, за разумную цену. Исполнитель лично приезжал 2 раза, для тонкой настройки сайта и подбора конфигурации. Присутствует оригинальный авторский дизайн, и анимационные эффекты автора. Я был приятно удивлен получившимся результатом. Настоятельно рекомендую Дмитрия, он хороший и порядочный исполнитель. Буду рекомендовать его всем друзьям и знакомым. Спасибо за оперативность, креативность, оригинальную идею и спецэффекты!!!