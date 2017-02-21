Создание красочного сайта, с признанием в любви девушке...

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок210 просмотров

Необходимо до 14.02.  создать красочный сайт с фото, музыкой,  флеш-анимацией, где будет содержаться фото, стихи, музыка , элементы анимации, и др. контент,  признания в любви, посвященный любимой девушке.

8 лет назад
qwerty1978
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

onipkodmitriy
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$180
10 дней
Работа была исполнена качественно, в оговоренные сроки, за разумную цену. Исполнитель лично приезжал 2 раза, для тонкой настройки сайта и подбора конфигурации. Присутствует оригинальный авторский дизайн, и анимационные эффекты автора. Я был приятно удивлен получившимся результатом. Настоятельно рекомендую Дмитрия, он хороший и порядочный исполнитель. Буду рекомендовать его всем друзьям и знакомым. Спасибо за оперативность, креативность, оригинальную идею и спецэффекты!!!
Отличный заказчик, никаких нареканий! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

onipkodmitriy
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад