Разработка дизайна( стиля сайта) разработка цветового стиля на сайте

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Закрыт21 заявка159 просмотров

Разработка дизайна( стиля сайта) разработка цветового стиля на сайте

Ищем дизайнера кто сможет разработать стиль и цвет сайта уже готового, 

Вот сайт www.FLO24.RU

Цветочный интернет-магазин

Мы не хотим что бы была радуга, нужен лаконичный сдержанный,но в то же время что бы не был черно белый,

8 лет назад
qqvliknik
Сергей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров