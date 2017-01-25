Разработка дизайна( стиля сайта) разработка цветового стиля на сайте

Ищем дизайнера кто сможет разработать стиль и цвет сайта уже готового,

Вот сайт www.FLO24.RU

Цветочный интернет-магазин

Мы не хотим что бы была радуга, нужен лаконичный сдержанный,но в то же время что бы не был черно белый,