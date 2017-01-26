Редизайн сайта

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Завершен5 заявок111 просмотров

Нужно сделать небольшой редизайн сайта

без замены html кода (либо с минимальными изменениями, если необходимо, в шапке и футтере)  поправить CSS , изображения шапки , подобрать шрифт и цвета.

 сайт  

up.

пожалуйста указывайте цены.  для оценки работы есть все необходимое.

CSSHTML
8 лет назад
atmel
Иван 
44 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MHrustik
31 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$7
1 день
Отлично выполнено! Рекомендую.
Отличный заказчик! Всегда был на связи. С удовольствием бы продолжил сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MHrustik
31 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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