Нужно отрисовать дизайн лэндинга

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Закрыт44 заявки227 просмотров

Нужно отрисовать, карасивый дизайн тренингов.

Болеее подробное ТЗ - позже.

8 лет назад
kisusha1984
Игорь 
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров