Нужно отрисовать дизайн лэндинга

Необходимо нарисовать дизайн сайта по прототипу (мокапу). Тематика сайта - строительно-инженерная. Необходимо нарисовать дизайн как компьютерной версии так и версии под мобильник. Присылайте цены, сроки и портфолио. Сайт многостраничный (не лендинг), но разнообразия в ...