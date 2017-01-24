Необходимо изготовить дизайн сайта с возможностью адаптивной верстки по предоставленным гайдлайнам (фирменный стиль + схема размещения информационных блоков на сайте + примеры + фотобанк). Предоставить три варианта оформления главной страницы, на основе ...
Создать новый сайт на теме Wordpress
Есть готовая тема Wordpress
Необходимо создать на ней новый сайт и перенести содержание со старого сайта.
Небольшой многостраничник 4-6 страниц
Потребуется адаптировать шаблон , добавить иконки, картинки. Улучшить стиль.
Предпочтение паре : программист+дизайнер
Взаимодействие после сдачи сайта с web-программистом для интеграции HTML5 анимации на сайт.
Нужен опытный , не дотошный человек, легко понимающий специалист.
Это не тривиальный лендинг.
Сайт нужен за 5-7 дней.
Дайте, пожалуйста, ссылки на 2-3 реально работающих ваших WP сайта
Оптимизация и повышение usability - приветствуется.
Заинтересованы в сотрудничестве по другим проектам.
Заявки фрилансеров
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