Создать новый сайт на теме Wordpress

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок153 просмотра

Есть готовая тема Wordpress

Необходимо создать на ней новый сайт и перенести содержание со старого сайта.

Небольшой многостраничник 4-6 страниц

Потребуется адаптировать шаблон , добавить иконки, картинки. Улучшить стиль.

Предпочтение паре : программист+дизайнер

Взаимодействие после сдачи сайта с web-программистом для интеграции HTML5 анимации на сайт.

Нужен опытный , не дотошный человек, легко понимающий специалист.

Это не тривиальный лендинг.

Сайт нужен за 5-7 дней.

Дайте, пожалуйста, ссылки на 2-3 реально работающих ваших WP сайта

Оптимизация и повышение usability - приветствуется.

Заинтересованы в сотрудничестве по другим проектам.

HTMLWordPress
8 лет назад
denye
54 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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