Необходимо сделать дизайн сайта магазина по продаже напольного покрытия. Хотим видеть набросок дизайна главной страницы и страницы карточки товара. Соответствующее ТЗ отправим выбранному исполнителю!
Создать дизайн баннера для школы
Для школы нужно создать 4 дизайна уличной рекламы.
1. Перед входом в школу П-образной формы
2. Тематика второго "1 сентября и день матери"
3. Тематика третьего "Новый год, 23 февраля, 8 марта"
4. Тематика четвёртого "Летние каникулы"
На каждом нужно фразы о детях, детстве или школе. Нужно связать с брендом школы.
Логотип бренда представляет собой вписанное в круг стилизованное изображение солнца. В центре солнечного диска стилизованное изображение человеческих фигур, от которых расходятся солнечные лучи.
Философия бренда: Детство, отрочество, юность - это солнечное время жизни. Солнечное время суток – это время творчества и активности. Солнечное время года - это благоприятное время для развития и формирования всего живого.
Наш слоган: «Цветы завтрашнего дня – в семенах дня сегодняшнего!».
Нужно сделать все четыре,отдельно. Размеры (указаны ширина*высоту) 2,3,4 - 4м*3м. А первого 0,7м*2м это вертикальные линии буквы п, а перекладинка примерно 2м*0,3м. На первом макете нужно приветствие.
Заявки фрилансеров
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