Создать дизайн баннера для школы

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Закрыт12 заявок160 просмотров

Для школы нужно создать 4 дизайна уличной рекламы.

1. Перед входом в школу П-образной формы

2. Тематика второго "1 сентября и день матери"

3. Тематика третьего "Новый год, 23 февраля, 8 марта"

4. Тематика четвёртого "Летние каникулы"

На каждом нужно фразы о детях, детстве или школе. Нужно связать с брендом школы.

Логотип  бренда представляет собой вписанное в круг стилизованное изображение солнца. В центре солнечного диска стилизованное изображение человеческих фигур, от которых расходятся солнечные лучи.

 

 Философия бренда: Детство, отрочество, юность - это солнечное время жизниСолнечное время суток – это время творчества и активности. Солнечное время года - это благоприятное время для развития и формирования всего живого.

Наш слоган: «Цветы завтрашнего дня – в семенах дня сегодняшнего!».

   

Нужно сделать все четыре,отдельно. Размеры (указаны ширина*высоту) 2,3,4 - 4м*3м. А первого 0,7м*2м это вертикальные линии буквы п, а перекладинка примерно 2м*0,3м. На первом макете нужно приветствие.

8 лет назад
guest_14852263621483
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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