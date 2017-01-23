Создать дизайн баннера для школы

Для школы нужно создать 4 дизайна уличной рекламы.

1. Перед входом в школу П-образной формы

2. Тематика второго "1 сентября и день матери"

3. Тематика третьего "Новый год, 23 февраля, 8 марта"

4. Тематика четвёртого "Летние каникулы"

На каждом нужно фразы о детях, детстве или школе. Нужно связать с брендом школы.

Логотип бренда представляет собой вписанное в круг стилизованное изображение солнца. В центре солнечного диска стилизованное изображение человеческих фигур, от которых расходятся солнечные лучи.

Философия бренда: Детство, отрочество, юность - это солнечное время жизни. Солнечное время суток – это время творчества и активности. Солнечное время года - это благоприятное время для развития и формирования всего живого.

Наш слоган: «Цветы завтрашнего дня – в семенах дня сегодняшнего!».

Нужно сделать все четыре,отдельно. Размеры (указаны ширина*высоту) 2,3,4 - 4м*3м. А первого 0,7м*2м это вертикальные линии буквы п, а перекладинка примерно 2м*0,3м. На первом макете нужно приветствие.