Есть сайт на DLE. Нужен эксперт который бы мог внедрить правки по дизайну и программной части.
Создание макетов для слайдера сайта
Требуется изготовление 5 макетов для слайдера на сайт.Тематика сайта - сервисные услуги (копировально-множительная техника, ноутбуки, планшеты, мониторы, картриджи и т.п.). Размер 1345*400px. Формат исходника psd.
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