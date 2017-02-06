Создание макетов для слайдера сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок165 просмотров

Требуется изготовление 5 макетов для слайдера на сайт.Тематика сайта - сервисные услуги (копировально-множительная техника, ноутбуки, планшеты, мониторы, картриджи и т.п.). Размер 1345*400px. Формат исходника psd.

8 лет назад
Vyacheslav_Ch
Вячеслав 
53 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$40
2 дня
Работа выполнена с надлежащим качеством.
Доволен сотрудничеством

Заявки фрилансеров

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад