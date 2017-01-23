Разработка дизайна для сайта дисконтного клуба

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок263 просмотра

Здравствуйте!

Цель

Ищем специалиста по дизайну и юзабилити для разработки нового дизайна для существующего сайта.

Главные требования к разрабатываемому дизайну:

  • Качественное юзабилити;
  • Упор на адаптивность;
  • Flat/material.
Сайт довольно крупный, работы много.

ТЗ и адрес сайта высылаю в личной переписке (естественно перед заключением сделки).

Требования к специалистам

  • Портфолио (пожалуйста, не присылайте заявки без примеров ваших работ);
  • Понимание, что такое юзабилити и адаптивность в современном понимании;
  • Искреннее желание делать продукты, за которые не стыдно и хочется показывать людям;
  • Открытость к диалогу и доброжелательность.

ТЗ

Подготовлено компактное обобщенное ТЗ, по которому предстоит работать.

В ТЗ принципиально нет требований, подобных следующему - "цвет морской волны, озаряемого заходящим солнцем на поверхности Юпитера и такие красивые буковки с закорючечками". 

Условия работы

Оплата через "Сейф", комиссия наша.

Согласование макетов поэтапно. График выбирает исполнитель до начала работы.

Оперативная связь в Skype и WhatsApp.

Благодарю за внимание. Прошу заинтересованных специалистов отправлять заявки в ЛС.

8 лет назад
Lucious
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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