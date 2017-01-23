Необходимо нарисовать дизайн для wordpress, в котором далее можно будет просто менять картинки и логотипы под разную тематику. Сайт обычный видеотуб, на wordpress Нужно грамотно расположить блоки и красиво оформить.
Разработка дизайна для сайта дисконтного клуба
Здравствуйте!
Цель
Ищем специалиста по дизайну и юзабилити для разработки нового дизайна для существующего сайта.
Главные требования к разрабатываемому дизайну:
- Качественное юзабилити;
- Упор на адаптивность;
- Flat/material.
ТЗ и адрес сайта высылаю в личной переписке (естественно перед заключением сделки).
Требования к специалистам
- Портфолио (пожалуйста, не присылайте заявки без примеров ваших работ);
- Понимание, что такое юзабилити и адаптивность в современном понимании;
- Искреннее желание делать продукты, за которые не стыдно и хочется показывать людям;
- Открытость к диалогу и доброжелательность.
ТЗ
Подготовлено компактное обобщенное ТЗ, по которому предстоит работать.
В ТЗ принципиально нет требований, подобных следующему - "цвет морской волны, озаряемого заходящим солнцем на поверхности Юпитера и такие красивые буковки с закорючечками".
Условия работы
Оплата через "Сейф", комиссия наша.
Согласование макетов поэтапно. График выбирает исполнитель до начала работы.
Оперативная связь в Skype и WhatsApp.
Благодарю за внимание. Прошу заинтересованных специалистов отправлять заявки в ЛС.
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