Разработка дизайна для сайта дисконтного клуба

Здравствуйте!

Цель

Ищем специалиста по дизайну и юзабилити для разработки нового дизайна для существующего сайта.

Главные требования к разрабатываемому дизайну:

Качественное юзабилити;

Упор на адаптивность;

Flat/material.

Сайт довольно крупный, работы много.

ТЗ и адрес сайта высылаю в личной переписке (естественно перед заключением сделки).

Требования к специалистам

Портфолио (пожалуйста, не присылайте заявки без примеров ваших работ);

Понимание, что такое юзабилити и адаптивность в современном понимании;

Искреннее желание делать продукты, за которые не стыдно и хочется показывать людям;

Открытость к диалогу и доброжелательность.

ТЗ

Подготовлено компактное обобщенное ТЗ, по которому предстоит работать.

В ТЗ принципиально нет требований, подобных следующему - "цвет морской волны, озаряемого заходящим солнцем на поверхности Юпитера и такие красивые буковки с закорючечками".

Условия работы

Оплата через "Сейф", комиссия наша.

Согласование макетов поэтапно. График выбирает исполнитель до начала работы.

Оперативная связь в Skype и WhatsApp.

Благодарю за внимание. Прошу заинтересованных специалистов отправлять заявки в ЛС.