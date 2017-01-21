Дизайн онлайн лото

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок222 просмотра

Нужно разработать дизайн сайта оналйн лото. Сайт много функционал.

страницы для разработки: 

1) главная

2) дизайн игры ( простой, что то на подобии стола с котлом золота, часами и т.д. и место где якобы садиться человек. Красивая игровая графика на эту картинку ) 

3) дизайн доп страниц (8 шт, реферальная программа,  вывод денег, личный кабинет, профиль пользователя, выбор стола)

4) Возможно дизайн админ кабинете

Жду Ваши предложение и примеры работ! 

Бюджет около 20-25 000р

8 лет назад
kibasu
Игорь 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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