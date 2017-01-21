Комикс про супер героя который рекламирует товар. Все сделать на сайте в один дизайнг Лендинг
Дизайн онлайн лото
Нужно разработать дизайн сайта оналйн лото. Сайт много функционал.
страницы для разработки:
1) главная
2) дизайн игры ( простой, что то на подобии стола с котлом золота, часами и т.д. и место где якобы садиться человек. Красивая игровая графика на эту картинку )
3) дизайн доп страниц (8 шт, реферальная программа, вывод денег, личный кабинет, профиль пользователя, выбор стола)
4) Возможно дизайн админ кабинете
Жду Ваши предложение и примеры работ!
Бюджет около 20-25 000р
Заявки фрилансеров
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