Дизайн и верстка лендинга (десктоп/мобильная версия)

Разработать дизайн и верстку лендинга (десктопнтая и моб. версия) и подготовить все исходники для программирования.

Результат - PSD со слоями+сетка верстки+раскройка и все картинки в Jpg и PNG для загрузки на сервер.

контент и компоновка собраны на конструкторе:

http://shyugaevbv.wixsite.com/arenafranch

Выполнить в стилистике основного сайта (буллиты, шрифты, компоновка)

http://arenaspace.ru/

но допустимо больше белого в фоне разделов, чтобы визуально облегчить лендинг

брендбук во вложении

макет основного сайта - https://drive.google.com/open?id=0BwvRaCwwmYl9c243Yy1Xc1E3R28

Обратите внимание - ссылка Ваше на портфолио сайтов обязательна!