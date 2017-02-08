Дизайн и верстка лендинга (десктоп/мобильная версия)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки314 просмотров

Разработать дизайн и верстку лендинга (десктопнтая и моб. версия) и подготовить все исходники для программирования. 

Результат - PSD со слоями+сетка верстки+раскройка и все картинки в Jpg и PNG для загрузки на сервер.

контент и компоновка собраны на конструкторе:

http://shyugaevbv.wixsite.com/arenafranch

Выполнить в стилистике основного сайта (буллиты, шрифты, компоновка)

http://arenaspace.ru/

но допустимо больше белого в фоне разделов, чтобы визуально облегчить лендинг

брендбук во вложении

макет основного сайта - https://drive.google.com/open?id=0BwvRaCwwmYl9c243Yy1Xc1E3R28

Обратите внимание - ссылка Ваше на портфолио сайтов обязательна!

8 лет назад
shugaevbv
Борис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Heylei
29 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$60
2 дня
Все отлично! Ольга молодец, немного дольше планируемого заняла именно адаптивность верстки, но не критично. Рекомендую! Буду и дальше по работать с этим специалистом!
Все хорошо ,рекомендую!

Заявки фрилансеров

Heylei
29 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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