Отрисовка выпадающего меню

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок173 просмотра

Нужна отрисовка выпадающего меню Услуги. Т.к. услуг стало много, пришло время его оптимизировать, хотим, чтобы оно выглядело как тут http://prntscr.com/dxj8vw (https://catalog.onliner.by/notebook). Новый список тут https://yadi.sk/d/CslZRNWQ39mwfV .  То есть будут псевдоразделы, например Ремонт/настройка теле-видео-аудио, при наведении, будет выпадать справа блок с конкретными услугами. В блоке конкретной услуги будет фотка товара (реальное фото, а не пиктограмма), и цена "от". Услуги постепенно будут добавляться новые, поэтому вниз блоки будут расти.

8 лет назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

Heylei
29 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Спасибо вам за дизайн меню. Очень быстро и качественно. Буду обращаться еще.
Задание поставлено четко и понятно, правки только по делу,Рекомендую)

Заявки фрилансеров

Heylei
29 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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