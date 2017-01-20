Необходимо для CMS WP разработать\найти и установить подходящий шаблон, состоящий из 3-х страниц: 1. Главная страница организации с кратким описание, превью продукции, картой проезда и контактными данными 2. Страница продукции: краткое описание, превью ...
Создать тему для woocommerce/wordpress из PSD.
Создать тему для woocommerce из PSD.
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