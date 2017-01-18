Дизайн для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок210 просмотров

Ниже полное ТЗ, из него возьмите часть по дизайну, к завтрашнему дню необходима страница которая под 4 пунктом. 

Напишите для начала стоимость этой страницы, а во втором - полностью по тз. 

Также готовы рассматривать предложения только которые готовы к завтрашнему обеду что-либо предоставить по странице п.4.

Оплата на яд, вебмани.

Оплата поэтапно. 

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн лэндинга (депутатская инициатива)

    $80

    Тема: политика,депутатская инициатива (изменения в законодательстве) Стиль: строгий(«государственный»)   Основные разрешения: 320, 768, 1024. Структура лэндинга: Шапка + 1-й экран ·        Меню, ссылки на соц.сети (ФБ, Тви, ВК, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка дизайна Landing page

    Требуется разработать дизайн посадочной страницы по заданной структуре для продажи мастер - класса.  Важно - оплата только по факту выполнения дизайна полностью, никаких предоплат. Не подходит - не пишите. Указывайте ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина строительных материалов

    Здравствуйте! Нужно разработать дизайн интернет-магазина строительных материалов. Предпочтение отдадим дизайнеру, работавшему с данной тематикой. Тз вышлем исполнителю. В заявке указывайте свой скайп. Предложения без цены и сроков не рассматриваем!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется создать баннера для рекламы в фб, вк, адвордс

    $25

    Для 3х типов аудитории требуется сделать по 2 типа баннеров под адвордс, вк и фб.  Детали в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1S0aYzkChU18W0nutsu8aaxeKsJLMUkUJhB2D7V-bOkc/edit?usp=sharing Сроки: Черновик в ЧТ Утвержденный результат: ПТ ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки с элементами посадочной страницы

    Здравствуйте, нужен человек который сможет сделать дизайн сайта визитки с нормальной конверсией. Заказчик жалуется что у текущего дизайна низкая конверсия и высокий % отказов. Из того что нравится http://www.genesistp.ru/ ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Посадочная страница

    Доброго дня!  Нужен дизайн посадочной страницы и логотип.  Компания занимается технической поддержкой сайтов и продвижением в сети.  Название web-island, в данный момент сайт выглядит так﻿. Примерная схема ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Оформление вк группы или YouTube канала.

    оформлю вк группу или YouTube канал(шапка и аватарка). фотографии нигде не повторялись ранее, делаю индивидуально. от вас требуется идея(тема, возможно ваши фото, но не обязательно).

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн внутренней страницы сайта

    Ищу адекватного дизайнера с чувством стиля.  Необходимо разработать дизайн страницы услуги русского тв kartina.tv для сайта https://goo.gl/w8jh80. Не нужно изобретать велосипед, всё должно быть просто и со вкусом. В комментариях прошу вас указать ссылки ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта про отдых с детьми

    $300

    Требуется разработать минималистичный, адаптивный дизайн для сайта mosholiday.ru Разработать дизайн списков, блоков данных, меню и форм. Часть функционала еще не реализовано, его можно будет посмотреть в примерах (напишу в личку). Использование иконок/инфографики - приветствуется. ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    8 лет назад