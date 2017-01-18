Дизайн для сайта

Ниже полное ТЗ, из него возьмите часть по дизайну, к завтрашнему дню необходима страница которая под 4 пунктом.

Напишите для начала стоимость этой страницы, а во втором - полностью по тз.

Также готовы рассматривать предложения только которые готовы к завтрашнему обеду что-либо предоставить по странице п.4.

Оплата на яд, вебмани.

Оплата поэтапно.