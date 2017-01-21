Требуется разработать дизайн посадочной страницы по заданной структуре для продажи мастер - класса. Важно - оплата только по факту выполнения дизайна полностью, никаких предоплат. Не подходит - не пишите. Указывайте ...
Дизайн лэндинга (депутатская инициатива)
Тема: политика,депутатская инициатива (изменения в законодательстве)
Стиль: строгий(«государственный»)
Основные разрешения: 320, 768, 1024.
Структура лэндинга:
Шапка + 1-й экран
· Меню, ссылки на соц.сети (ФБ, Тви, ВК, ОК, Г+,Инста, Ютуб)
· Фото президента
· Атрибуты страны
· Элементы флага
· Поясняющий текст
2-й экран – Разъяснение инициативы
· Несколько заголовков + мелкий текст
3-й экран – Председатель комитета
· Экран поделен пополам вертикально: 1 фото + текст(биография)
4-й экран
· Форма связи
Подвал (повтор меню шапки по содержанию)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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