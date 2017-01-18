Дизайн сайта про отдых с детьми

Требуется разработать минималистичный, адаптивный дизайн для сайта mosholiday.ru

Разработать дизайн списков, блоков данных, меню и форм. Часть функционала еще не реализовано, его можно будет посмотреть в примерах (напишу в личку). Использование иконок/инфографики - приветствуется.

Без верстки.

Если будут интересные идеи насчет логотипа для сайта, то их можно также рассмотреть - за отдельную плату.

При выборе исполнителя буду ориентироваться на ваше портфолио, поэтому если у вас оно не заполнено, то и обсуждать будет нечего.