Дизайн для вебасисит. Заказчик хочет изменить части в дизайне. Изменить, поправить текущий. Нужно знание webasyst пишите цены и
Дизайн сайта про отдых с детьми
Требуется разработать минималистичный, адаптивный дизайн для сайта mosholiday.ru
Разработать дизайн списков, блоков данных, меню и форм. Часть функционала еще не реализовано, его можно будет посмотреть в примерах (напишу в личку). Использование иконок/инфографики - приветствуется.
Без верстки.
Если будут интересные идеи насчет логотипа для сайта, то их можно также рассмотреть - за отдельную плату.
При выборе исполнителя буду ориентироваться на ваше портфолио, поэтому если у вас оно не заполнено, то и обсуждать будет нечего.
Заявки фрилансеров
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