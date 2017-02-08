Дизайн главной

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Завершен25 заявок191 просмотр

Нужен дизайн главной страницы в стиле фэнтэзи для салона красоты.

Сайт не должен получиться детским или игрушечным.

Присутствие эльвоф, возможно, с длинными ресницами. Возможно, просто лица на фоне.

От Вас хочу услышать цены на разработку и какие то идеи, если можно.

8 лет назад
itlabs
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$130
3 дня
Ирина, все сделала просто на высшем уровне. Рекомендую.
Сотрудничество осталась довольна. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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