Есть готовый рабочий проект с промокодами. пример сайта https://www.promokod.ru нужно сделать его копию посредством уникализации цветовой гаммы/стилей с помощью bootstrap шаблона. Функционально все блоки остаются 1:1 меняем только цветовое решение и уникализируем CSS/HTML. ...
Дизайн сайта-одностраничника (лендинг)
Необходимо нарисовать дизайн сайта
Тема : работа онлайн (в стиле windows 8)
Сроки: до 19.01.2017 21:00 МСК
Стоимость: 2 000 руб
Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.
Подробности обсудим с кандидатами.
Заявки фрилансеров
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