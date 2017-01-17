Оформить таблицу

В статье

https://goo.gl/Q0J07m

, нужно переработать таблицу с ценами http://joxi.ru/5mdM1lXfkkvG72

Таблица - один из ключевых пунктов статьи, должна быть более яркой и

легко воспринимаемой.

Сейчас она кажется разбитой на три сегмента, которые не выглядят

связанными друг с другом:

Первый - http://joxi.ru/8AnVa4gFjjqOLA

Второй - http://joxi.ru/KAx9pZ6UMM4aJr

Третий - http://joxi.ru/zANVMKqFBBlRlA

Нужно сделать, чтобы выглядела единым целым. Пример

http://geoda.ru/geology хорошо проработанной таблицы.

Эту строку http://joxi.ru/ZrJyB67i991LvA нужно убрать.

В заявках пишите, пожалуйста, стоимость и сроки.