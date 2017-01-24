Дизайн сайта

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Завершен33 заявки261 просмотр

Есть сайт такого плана http://prntscr.com/dwrgej 

Нужна разработка дизайна (главной страницы)

Дизайн простой, но должен передавать определенное настроение плюс баннер на слайдер

Прошу указать цену

8 лет назад
itlabs
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

gamidovfl
Ильяс 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 отзывов(-1)
8 лет назад
$50
3 дня
Задача выполнена в срок, качественно. Всегда на связи. Спасибо! Будем обращаться еще.
Доволен сотрудничеством. Четкие задачи, быстрая оплата, мгновенная и развернутая обратная связь. В общем все, что нужно для комфорной работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

gamidovfl
Ильяс 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 отзывов(-1)
8 лет назад

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