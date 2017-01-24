Есть готовый рабочий проект с промокодами. пример сайта https://www.promokod.ru нужно сделать его копию посредством уникализации цветовой гаммы/стилей с помощью bootstrap шаблона. Функционально все блоки остаются 1:1 меняем только цветовое решение и уникализируем CSS/HTML. ...
Дизайн сайта
Есть сайт такого плана http://prntscr.com/dwrgej
Нужна разработка дизайна (главной страницы)
Дизайн простой, но должен передавать определенное настроение плюс баннер на слайдер
Прошу указать цену
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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