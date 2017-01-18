HTML Редизайн сайта/верстки

Есть готовый рабочий проект с промокодами. пример сайта https://www.promokod.ru

нужно сделать его копию посредством уникализации цветовой гаммы/стилей с помощью bootstrap шаблона. Функционально все блоки остаются 1:1 меняем только цветовое решение и уникализируем CSS/HTML.

- Проект наш, даю полностью всю верстку оригинальную.

- Список страниц: Главная, Каталог магазинов, Страница магазина со скидками, Контакты, О Проекте.

- На выходе нужен комплект верстки, который разработчик интегрирует на движок.

- CMS самопис на yiu2

Более детальное обсуждение, в том числе и домен. с потенциальным исполнителем.