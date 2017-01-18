Необходимо отрисовать 2 картинки для паблика vk (1 картинку - "шапку" паблика + 1 картинку к закрепленной записи, которая будет усиливать текст) + придумать общее оформление картинок и фотографий ко всем постам +подобрать шрифт, ...
HTML Редизайн сайта/верстки
Есть готовый рабочий проект с промокодами. пример сайта https://www.promokod.ru
нужно сделать его копию посредством уникализации цветовой гаммы/стилей с помощью bootstrap шаблона. Функционально все блоки остаются 1:1 меняем только цветовое решение и уникализируем CSS/HTML.
- Проект наш, даю полностью всю верстку оригинальную.
- Список страниц: Главная, Каталог магазинов, Страница магазина со скидками, Контакты, О Проекте.
- На выходе нужен комплект верстки, который разработчик интегрирует на движок.
- CMS самопис на yiu2
Более детальное обсуждение, в том числе и домен. с потенциальным исполнителем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
Нужна графика для поста в фейсбуке. бюджет: 3$Завершен8 лет назад
Создать дизайн лэндинга , тема - инвестиционный проект.Завершен8 лет назад
Создать дизайн лэндинга на тему нового продукта по Стоматологии, ТЗ отправлюЗавершен8 лет назад
Мы ищем настоящего мастера, увлеченного дизайном, творца по своей сути, который смог бы создать шедевральный сайт для Лучшего ювелирного Дома России. Наши украшения уникальны, поражают своей красотой и величественностью, и для нас очень важно ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
- $285
ТЗ в приложении.Завершен8 лет назад
- $250
Нужен лендинг на 8 экранов на женскую тематику. ТЗ и описание скинул на почту.Завершен8 лет назад
- $336
Сайт информационный, что-то похожее на Биглион. Обсуждение ТЗ по почте Бюджет до 20000 рублей Оплата поэтапно.Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать дизайн лендинга и разработать логотип Тема – продажа мобильных WiFi роутеров Срок – до 20.01.2017 г. 09.00 мск Стоимость за проект – 3 000 руб. Прикрепляйте примеры ...Завершен8 лет назад
- $80
Нужен дизайн landing page в 2х вариантах (desktop+mobile) (на основе презентации) Есть ТЗ, прототип + презентация и доп. материалы. Срок: 1-2 дня. Цена : 5000 руб.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт8 лет назад