HTML Редизайн сайта/верстки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок374 просмотра

Есть готовый рабочий проект с промокодами. пример сайта https://www.promokod.ru

нужно сделать его копию посредством уникализации цветовой гаммы/стилей с помощью bootstrap шаблона. Функционально все блоки остаются 1:1 меняем только цветовое решение и уникализируем CSS/HTML.

- Проект наш, даю полностью всю верстку оригинальную.

- Список страниц: Главная, Каталог магазинов, Страница магазина со скидками, Контакты, О Проекте.

- На выходе нужен комплект верстки, который разработчик интегрирует на движок.

- CMS самопис на yiu2

Более детальное обсуждение, в том числе и домен. с потенциальным исполнителем.

BootstrapCSSHTML
8 лет назад
Duka335
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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