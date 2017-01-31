Создать дизайн лэндинга

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Завершен21 заявка135 просмотров

Создать дизайн лэндинга на тему нового продукта по Стоматологии, ТЗ отправлю

8 лет назад
kicheva
43 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$100
5 дней
Я уже стала постоянным заказчиком для Максима, 3-й лэндинг плюс развитие предыдущих дизайнов Рекомендую!
Все как всегда идеально!

Заявки фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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