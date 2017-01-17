Дизайн сайта, нарисовать новые элементы в уже существующий проект.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок130 просмотров

Требуется сделать несколько новых элементов в уже существующий сайт. А именно:

рамка для выделения текста. 

элемент отображающий информацию и цену на фотографии товара.

простая схема - рисунок, изображающая балкон и лоджию.

Подробную информацию вышлю в личку.

8 лет назад
travelmate2413
Алексей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад
$30
1 день
Всё как всегда отлично, выполненная работа, сроки, и главное отношение к клиенту. Всё на высшем уровне!
С Алексеем работаем постоянно по этому проекту. Он любит свой сайт и мне приятно что-то делать для него. Спасибо и до новых встреч.

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад

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