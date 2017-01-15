Требуется разработать дизайн страницы сайта (есть прототип)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки230 просмотров

Требуется разработать дизайн страницы сайта.

Желаемая схема работы: Обсуждение ТЗ -> отрисовка дизайна половины блоков из прототипа -> показ проделанной работы в jpg -> оплата половины стоимости работ-> доделка и сдача работы в psd -> полная оплата ->добавление дизайнера в белый список -> отрисовка адаптации страницы уже по предоплате.

Выбираем сразу же несколько дизайнеров, если будет несколько достойных работ, готовы оплатить все.

Присылайте портфолио, сроки и расценки за работу.

8 лет назад
sefazleev
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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