Адаптивный дизайн сайта про казино

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок266 просмотров

Нужен адаптивный дизайн сайта про казино onlinecasinos3.ru, включая создание логотипа.

Нужен дизайн домашней страницы, и пары внутренних, где надо предусмотреть вставку формы комментариев,

различных таблиц, картинок и видео. Черновой вариант ТЗ в аттаче.

Надо, чтобы в десктопной и планшетной версиях осталось два столбца - меню и баннеры слева, плюс основной текст. В мобильной версии левый столбец убираем, остаётся только основной текст.

Если у вас есть в паре верстальщик, который включит свою работу в цену или сделает вёрстку за скромное (до $100) дополнительное вознаграждение - будет плюсом. Без CMS, просто HTML+CSS (например, бутстрап). Требования и к дизайнеру, и к верстальщику - высокая совместимость с мобильными и скорость работы по Гуглу и GTMetrix.

На всякий случай хочу предупредить, что я заказываю нужный мне функционал, а вот проработать внешний вид должны вы самостоятельно (конечно, согласовывая основные моменты). Сайт не должен нравиться мне лично, он обязан нравиться и быть удобным массе посетителей.

BootstrapCSSHTML
8 лет назад
YuraK9
Юрий 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vadim_lysenko
31 год
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$225
10 дней
Вадим вместе с верстальщиком сделали проект быстро и качественно, все просьбы и правки учли. Рекомендую.
Отличный адекватный заказчик, предоставил все необходимое для работы, приятный в общении. С оплатой никаких проблем, рекомендую!

Заявки фрилансеров

vadim_lysenko
31 год
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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