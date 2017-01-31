Нужен дизайн на полиграфи услуги: Паспорт и хенгеры Подробнее по скайпу
Адаптивный дизайн сайта про казино
Нужен адаптивный дизайн сайта про казино onlinecasinos3.ru, включая создание логотипа.
Нужен дизайн домашней страницы, и пары внутренних, где надо предусмотреть вставку формы комментариев,
различных таблиц, картинок и видео. Черновой вариант ТЗ в аттаче.
Надо, чтобы в десктопной и планшетной версиях осталось два столбца - меню и баннеры слева, плюс основной текст. В мобильной версии левый столбец убираем, остаётся только основной текст.
Если у вас есть в паре верстальщик, который включит свою работу в цену или сделает вёрстку за скромное (до $100) дополнительное вознаграждение - будет плюсом. Без CMS, просто HTML+CSS (например, бутстрап). Требования и к дизайнеру, и к верстальщику - высокая совместимость с мобильными и скорость работы по Гуглу и GTMetrix.
На всякий случай хочу предупредить, что я заказываю нужный мне функционал, а вот проработать внешний вид должны вы самостоятельно (конечно, согласовывая основные моменты). Сайт не должен нравиться мне лично, он обязан нравиться и быть удобным массе посетителей.
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