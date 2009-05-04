Ищем толкового дизайнера с чувством стиля, отличными идеями, который доработает главную страницу сайта. Важно в момент доработки быть на связи, переписываться времени нет. Сколько хотите получить денег за такую работу предлагайте, дальше обсудим. Ищем дизайнера ...
Дизайн сайта
Красиво, со знанием дела от рисовать 15 страниц. Cтраницы будут использоваться, в том числе и в инфокиоске, на мониторе 19" .
Смотрите черновики. Гонорар пожалуйста предложите сами. Без суммы гонорара предложения не рассматриваю.
Заявки фрилансеров
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