Красиво, со знанием дела от рисовать 15 страниц. Cтраницы будут использоваться, в том числе и в инфокиоске, на мониторе 19" .

Смотрите черновики. Гонорар пожалуйста предложите сами. Без суммы гонорара предложения не рассматриваю.

http://kiosksoft.ru/news/2009/05/04/1542