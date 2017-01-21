Ищем толкового дизайнера с чувством стиля, отличными идеями, который доработает главную страницу сайта. Важно в момент доработки быть на связи, переписываться времени нет. Сколько хотите получить денег за такую работу предлагайте, дальше обсудим. Ищем дизайнера ...
Дизайн сайта. Бурение скважин
Нужно нарисовать простой макет сайта-визитки фирмы по бурению скважин.
Примеры: http://skvagina.ru/ и http://www.burimvodu.ru/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищу опытного дизайнера для доработки существующего сайта (весь дизайн уже готов, нужно доработать 2 страницы) Нужно сделать красивый задний фон, подвал сайта и продумать как красиво разместить кнопки Google+ и Facebook мне нравится ...Завершен8 лет назад
Сделать дизайн интернет-магазина. Интернет-магазин большого ассортимента разных товаров низкой ценовой категории и товаров единой цены. Особенности: -Адаптивный для пк, планшетов и телефонов; -Только два цвета белый и красный; -Быстрый для загрузки, легкий, без лишних графических ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт8 лет назад
Кто специализируется на дизайне landing page прошу присылать примеры работ и примерную стоимость. СпасибоДизайн сайтов36 заявокЗакрыт8 лет назад
Срок сдачи работы вечер 15.01 прототип во вложении детали на мэйл или по скайпу Цену и срок указывайте сразу - без цены предложения не рассматриваются ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Нам нравиться цветовая палитра вот этого сайта. https://www.templatemonster.com/demo/58202.html Нам нужно нарисовать макет главной страницы сайта. https://app.moqups.com/[email protected]/gCxyjf0UaG/view/page/acbe34e67 примерное расположение блоков. По всем вопрос более детально поговорим с исполнителем. В стиле с логотипом. ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую, мне нужен дизайн лендинга, адаптивный под десктоп и мобильные. Тематика - безопасность. Есть два примера мобильной версии (одна нравится, вторая неочень) чтобы можно было сориентироваться (в моб версии дизайн на 4ре ...Завершен8 лет назад
Есть готовый дизайн под мобильный лендинг (psd). Нужно на одной странице дорисовать виртуальную клавиатуру для ввода данных (латиница+цифры)Завершен8 лет назад
Здравствуйте, требуется человек, который сможет отрисовать админ панель. Подробно в личной беседе.Завершен8 лет назад
Добрый день! Нужно нарисовать дизайн блога (личного). Работать будет на wordpress. Тематика компьютерная. ТЗ во вложении. Прошу сразу писать: – Срок и цену ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт8 лет назад