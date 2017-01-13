Дизайн главной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт40 заявок281 просмотр

Нам нравиться цветовая палитра вот этого сайта.

https://www.templatemonster.com/demo/58202.html

Нам нужно нарисовать макет главной страницы сайта.

https://app.moqups.com/[email protected]/gCxyjf0UaG/view/page/acbe34e67 примерное расположение блоков.

По всем вопрос более детально поговорим с исполнителем.

В стиле с логотипом.

https://secrethousemsk.nethouse.ru/static/img/0000/0006/1071/61071512.s5cl59zxgi.W215.png

Производство и продажа мягкой мебели.

Бюджет 3000 рублей.

HTML
8 лет назад
guest_14840702553735
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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