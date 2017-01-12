Нужен простой дизайн автоблога + мобильная версия

Всем доброго времени суток.

Требуется дизайнер для создания дизайна блога на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней.

Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.

Коротко о задаче:

Сайт - автоблог, дизайн в стиле минимализма, в светлых тонах, никаких изысков не нужно, даже картинки в шапке не нужно.

Нужен будет простой запоминающийся логотип и аккуратный строгий внешний вид сайта. Плюс мобильная версия.

Ну и всякие мелочи вроде дизайна формы подписки, цитат, нумерованных и маркированных списков, аватарок по умолчанию и таблиц. В ТЗ всё будет указано.

За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров на более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.

Жду ваших предложений. Спасибо!