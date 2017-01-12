Дизайн для вордпресс темы корпоративного сайта, необходимо задизайнить 3 страницы, главная и самая важная сложная https://app.moqups.com/kopachevsky/Rs8EPUXujL/view Потом страница блога со списком постов, и страница самого блог поста, они могут ...
Нужен простой дизайн автоблога + мобильная версия
Всем доброго времени суток.
Требуется дизайнер для создания дизайна блога на движке wordpress.
Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней.
Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.
Коротко о задаче:
Сайт - автоблог, дизайн в стиле минимализма, в светлых тонах, никаких изысков не нужно, даже картинки в шапке не нужно.
Нужен будет простой запоминающийся логотип и аккуратный строгий внешний вид сайта. Плюс мобильная версия.
Ну и всякие мелочи вроде дизайна формы подписки, цитат, нумерованных и маркированных списков, аватарок по умолчанию и таблиц. В ТЗ всё будет указано.
За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров на более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.
Жду ваших предложений. Спасибо!
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