Нужен простой дизайн автоблога + мобильная версия

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки225 просмотров

Всем доброго времени суток.

Требуется дизайнер для создания дизайна блога на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней.

Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.

Коротко о задаче:

Сайт - автоблог, дизайн в стиле минимализма, в светлых тонах, никаких изысков не нужно, даже картинки в шапке не нужно.

Нужен будет простой запоминающийся логотип и аккуратный строгий внешний вид сайта. Плюс мобильная версия.

Ну и всякие мелочи вроде дизайна формы подписки, цитат, нумерованных и маркированных списков, аватарок по умолчанию и таблиц. В ТЗ всё будет указано.

За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров на более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.

Жду ваших предложений. Спасибо!

WordPress
8 лет назад
vasilyershov
Василий 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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