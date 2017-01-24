Дизайн сайта для конкурса

Нужен дизайн-макет главной страницы сайта для конкурса по приложенной схеме. ПК и моб. версии.

Прикладываю BrandGuideline, нужно в его рамках сделать дизайн. Там на английском, но думаю, что понятно будет, т.к. там приведены графические решения.

Так же сайт, на который можно ориентироваться в плане стиля - chinacampusnetwork.cn (только посветлее главную хочется).

Презентация о конкурсе, по которому делается сайт - https://docs.google.com/presentation/d/1zUgPGzPxQSXPdGTgDwpOktHi7qS0AsnruwiDwlx4WpY/edit#slide=id.p8

Часть элементов берем из презентации.

Работу нужно будет выполнить оперативно, срок окончательной готовности - утро понедельника. Предварительные результаты нужны в субботу, чтобы за воскресенье можно было внести правки и сделать моб. версию.

PS: После первой страницы будет еще несколько внутренних. По ним бюджет будем согласовывать отдельно.

UPD. Заявки без предварительной оценки стоимости рассматриваться не будут.