Адаптивный дизайн лендинга

Приветствую, мне нужен дизайн лендинга, адаптивный под десктоп и мобильные.

Тематика - безопасность.

Есть два примера мобильной версии (одна нравится, вторая неочень) чтобы можно было сориентироваться

(в моб версии дизайн на 4ре страницы, в декстоп версии все в одно полотно влезет)