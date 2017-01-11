Требуется опытный разработчик вебсайтов на базе платформы CS-Cart

Ищем PHP программиста с опытом разработки на CS Cart Multivendor платформе для изменения структуры веб-проекта.

Нам необходим дизайнер-разработчик для запуска вебсайта-платформы CS-Cart Multivendor. Дело в том что проект предусматривает мульти-вендорную платформу где будут регистрироваться различные продавцы и выкладывать свой товар. Мы хотим сделать несколько структурных изменений перед запуском. Детали можно обсудить по телефону или скайп.

Требования: Хорошее знание PHP, CS Cart 4.x, mysql.