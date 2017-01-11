Нарисовать сайт

тематика цирк

буду работать только с опытными людьми с давней регистрацией и хорошими отзывами

главная ± 5 внутренних

желательно сразу скидывать 3 лучших работы + оставлять скайп

п.с. на мой плохой отзыв не смотрите - его в ближайшее время не будет, задолженность на самом деле есть, она 200 рублей, до исполнителя пока не могу достучаться, чтоб доплатить 200 рублей, всё ещё отмечает видимо :)