Дизайн главной страницы сайта строительной компании

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок1114 просмотров
#1$50
#2$20

ТЗ во вложении

Дата приема заявок до 16/01/2017

Спасибо

С меня оплата + отзыв

Победитель выбирается..

8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Победитель конкурса

Lina_mavrina
Лина 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1
Отличный дизайн, уже не первый и думаю что не последний. Рекомендую как исполнителя на все 100 %
Спасибо за сотрудничество! Очень хороший и ответственный заказчик

Заявки фрилансеров

Lina_mavrina
Лина 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1

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