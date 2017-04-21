Дизайн сайта агентства недвижимости

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Завершен21 заявка229 просмотров

Нужен современный дизайн сайта на базе компонентов шаблона bootstrap. Выбора конкретного шаблона за вами.

Обязательно иметь опыт дизайна подобных сайтов.

Bootstrap
8 лет назад
lukinsv
Сергей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад
$300
30 дней
Отлично, продолжаем работать по новым задачам!
Сергей - очень порядочный во всех отношениях человек, с четкой постановкой задачи и деловым подходом. Работаем дальше. Спасибо!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад