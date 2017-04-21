Нужно нарисовать дизайн под сериал, так основного тз нету,нужно простенько и со вкусом Пример: sverhestestvenoe.com (не нужно как у них делать, просто привожу пример какой дизайн по душе)
Дизайн сайта агентства недвижимости
Нужен современный дизайн сайта на базе компонентов шаблона bootstrap. Выбора конкретного шаблона за вами.
Обязательно иметь опыт дизайна подобных сайтов.
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