Вёрстка дизайна по макету на webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка147 просмотров

Нужно перенести дизайн на новую CMS webasyst

дизайн тут https://yadi.sk/d/Qljf9W6o388vpq

Уточните пожалуйста бюджет и сроки

Webasyst
8 лет назад
mika666999
Александр 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров