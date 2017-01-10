Нужно нарисовать дизайн под сериал, так основного тз нету,нужно простенько и со вкусом Пример: sverhestestvenoe.com (не нужно как у них делать, просто привожу пример какой дизайн по душе)
Вёрстка дизайна по макету на webasyst
Нужно перенести дизайн на новую CMS webasyst
дизайн тут https://yadi.sk/d/Qljf9W6o388vpq
Уточните пожалуйста бюджет и сроки
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