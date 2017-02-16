Дизайн для сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен43 заявки374 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо сделать абсолютно новый дизайн для сайта. a-lux.kz

Компания занимается разработкой сайтов, на рынке уже 10 лет.

Примерный бриф во вложении. 

Необходимо работать до полного утверждения заказчика.

Все остальные подробности обсудим в скайпе.

8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$200
8 дней
Спасибо,все хорошо сделал Владимир.
Спасибо Ивану за очень интересный проект

Заявки фрилансеров

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов