Дизайн Landing Page

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Завершен56 заявок382 просмотра

Сроки на задание 2 дня! прошу оценивать свои возможности сразу.

Нужен дизайн на примеры таких лендингов:

https://alibonus.com

https://aliradar.com/

Рассмотрю только опытных исполнителей, с высоким уровнем портфолио. студии и прочие команды не интересуют.

8 лет назад
Duka335
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

velenchuk
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$120
3 дня
Очень доволен работой с Сергеем, ленд сделали в течении суток, раньше чем я ожидал, внесли минимальное кол-во правок. так же приятно что специалист проявляет инициативу в идеях дизайна. Всем настоятельно рекомендую.
Хороший человек и отличный заказчик. РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

velenchuk
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад