Подобрать фото, обрезать для наполнения сайта

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Завершен11 заявок194 просмотра

сайт http://new.dalten.ru/

2 фото в слайдер я укажу какие

и фото на товары  - оригиналы дам но они не очень хорошие.

8 лет назад
nkvclub
61 год
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$1
1 день
Отлично сделал, спасибо. точно в срок и хорошо. Есть вкус.
Хороший заказчик, четкая поставлена задача, приятно сотрудничать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество .отднозначно рекомендую_)))

Заявки фрилансеров

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад