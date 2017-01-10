Веб-дизайн

Для сайта компании требуется разработать концепт инарисовать макет страниц по предоставленному прототипу сайта. От кандидата: 1) Высокий (приличный) уровень работ в портфолио (желательноприсутствие тематических работ) 2) Сдача работы в срок 3) Желательно чтобы вы понимали что такое responsive web design и у вас присутствовалитакие работы в портфолио. 4) Наличия скайпа по которому вы можете презентовать вашуработу – будет плюсом. В ответе на проект требуется написать условия вашей работы(количество правок, сколько вариантов макетов – концептов вы сможете

предоставить) Работаем через СБР. Предлагайте ваши цены и сроки за сколькопримерно вы сможете подготовить концепт и сделать макет главной страницы (

приблизительно ). Без сроков и портфолио кандидаты не рассматриваются. Бонус: После успешной сдачи проекта, при условии что у нас скандидатом не возникнет трудностей, готовы сотрудничать по остальным текущим и

будущим проектам.