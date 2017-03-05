ВЕБ-дизайн для сайта

Требуется опытный веб-дизайнер для реализации дизайна под сайт. В общем будет порядка 10 страниц. Сайт доставки еды с товарами. Необходимо соблюдать фирменный стиль. Обязательно передача исходника в формате iL и PS. Разумеется макет разрезан под верстку. Работа уже начата есть оформленная главная страница и другие их нужно докрутить. Срок на выполнение работы 14 дней.

Обязательно прикрепите портфолио своих работ и стоимость.