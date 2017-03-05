ВЕБ-дизайн для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок235 просмотров

Требуется опытный веб-дизайнер для реализации дизайна под сайт.  В общем будет порядка 10 страниц. Сайт доставки еды с товарами. Необходимо соблюдать фирменный стиль. Обязательно передача исходника в формате iL и PS. Разумеется макет разрезан под верстку.  Работа уже начата есть оформленная главная страница и другие их нужно докрутить. Срок на выполнение работы 14 дней. 

Обязательно прикрепите портфолио своих работ и стоимость.

8 лет назад
mark_g
Марк 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

boyko_dmitriy
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$220
14 дней
Сделал все хорошо, спасибо
Спасибо за интересный проект. Было приятно работать ;)

Заявки фрилансеров

boyko_dmitriy
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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