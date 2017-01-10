Нужно нарисовать дизайн под сериал, так основного тз нету,нужно простенько и со вкусом Пример: sverhestestvenoe.com (не нужно как у них делать, просто привожу пример какой дизайн по душе)
Обновить дизайн сайта
Нужно обновить дизайн сайтадля заявок прошу писать на почту или откликнуться на этот проект.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Требуется сделать дизайн для сайта на дачную тематику. Только дизайн, верстка не нужна. Кроме основного дизайна для ПК нужно будет сделать еще три дизайна под экраны мобильных устройств - 760/480/320 пикселей; Краткое ТЗ: https://docs.google.com/document/ ...Завершен8 лет назад
Требуется опытный веб-дизайнер для реализации дизайна под сайт. В общем будет порядка 10 страниц. Сайт доставки еды с товарами. Необходимо соблюдать фирменный стиль. Обязательно передача исходника в формате iL и PS. Разумеется макет разрезан под ...Завершен8 лет назад
Нужен современный дизайн сайта на базе компонентов шаблона bootstrap. Выбора конкретного шаблона за вами. Обязательно иметь опыт дизайна подобных сайтов.Завершен8 лет назад
- $400
Необходимо разработать профессиональный Landing page Требования: - Четкое выполнение работы согласно прототипу - Обязательно наличие опыта и понимание логики в создании дизайна продающих сайтов. - Уметь слушать, слышать и понимать заказчика. - Всегда быть на связи ...Завершен8 лет назад
- $1500
Необходим редизайн сайта clipso.suЗавершен8 лет назад
Нужно перенести дизайн на новую CMS webasyst дизайн тут https://yadi.sk/d/Qljf9W6o388vpq Уточните пожалуйста бюджет и срокиДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо изготовить уникальный дизайн для начала сайта, впоследующем приложения. В дизайне необходимо основываться на рекомендации от Apple. Дизайн должен быть уникальным. С Уважением.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Здравствуйте. Необходимо сделать абсолютно новый дизайн для сайта. a-lux.kz Компания занимается разработкой сайтов, на рынке уже 10 лет. Примерный бриф во вложении. Необходимо работать до полного утверждения заказчика. Все остальные ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте. Ищу дизайнера с опытом. Нужен дизайн группы вк для продажи парфюмерии.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад