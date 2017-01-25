Дизайн сайта мастерской по ремонту стиральных машин.

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Завершен37 заявок305 просмотров

Подготовил все материалы для работы. 

Вот макеты, которые необходимо отрисовать:

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Хозяйке на заметку

Одна внутренняя страница "Стиральная машина не сливает"

Одна внутренняя страница "Ремонт стиральных машин Самсунг"

+ 404 страница

ТЗ + прототип прикрепил. 

8 лет назад
laprezto
Антон 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$800
15 дней
Алексей отлично справился с работой. Учел все замечания. Особенно хочу отметить профессиональный подход к работе и соблюдение сроков. Рекомендую!
Замечательный заказчик! Все понравилось, с удовольствием еще посотрудничаю с Антоном! Подготовил понятное ТЗ, все быстро оплатил, был всегда на связи. Всем рекомендую =)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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