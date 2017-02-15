Добрый день Нужно нарисовать дизайна сайта, тип каталог с использованием сетки для последующей адаптивной верстки страницы: главная каталог карточка товара новости контакты
Редизайн конструктора сайтов
Выполнить редизайн конструктора http://for.ru/ в цветах нового логотипа, сделать более стильным, современным и оформив всё в едином стиле.
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