Редизайн конструктора сайтов

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки219 просмотров

Выполнить редизайн конструктора http://for.ru/ в цветах нового логотипа, сделать более стильным, современным и оформив всё в едином стиле.

8 лет назад
RusDov
Руслан 
44 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад
$400
10 дней
Как всегда довольны выполненной работой и продолжаем заказ следующим проектом - редизайн админки конструктора.
Огромное спасибо за проект. Как всегда только положительные эмоции от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад

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