Необходима разработка gif-анимированного баннера-растяжки с рекламой сайта автомобильных аукционов. Требования: 1. Баннер ориентирован на поиск клиентов, желающих купить автомобиль с помощью нашего агрегатора автомобильных аукционов, поэтому ознакомьтесь с принципами ...
- Баннеры1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $500
Требуется разработка дизайна (графических макетов) для 1. Личного кабинета клиента bidcar.eu 2. Мобильной версии сайта bidcar.eu Подробности и пожелания взаимно согласованы.Завершен5 лет назад
- $300
Необходимо разработать дизайн сайта агрегатора автомобильных аукционов. Цветовые предпочтения и стиль - на усмотрение дизайнера. На выходе - до 5 макетов в PSD.Завершен8 лет назад
- $600
Необходимо выполнить редизайн админки конструктора сайтов for.ru, выполнив его в стиле нового дизайна, разработанного в проекте https://www.weblancer.net/projects/dizajn-sajtov-9/redizajn-konstruktora-sajtov-807858/ и повысив юзабилити и "понятность" для пользователей.Завершен8 лет назад
Необходимо выполнить рерайт текстов на тему "Создание сайтов" с сохранением семантического ядра. Общий объем исходных текстов: 25 - 30 тыс. знаков. Большинство текстов надо будет переписать в 2-х экземплярах (для двух разных регионов, вернее ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $400
Выполнить редизайн конструктора http://for.ru/ в цветах нового логотипа, сделать более стильным, современным и оформив всё в едином стиле.Завершен8 лет назад
Необходимо переписать (рерайт) около 90 вопросов и ответов по SEO-тематике, в среднем от 200 до 500 символов на каждый ответ.Рерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $230
Необходимо разработать дизайн минисайта, в стиле дизайна нашего конструктора, который будет продвигать нашим клиентам услуги продвижения их сайтов. Под стилем конструктора может пониматься это только цвета, шрифты и графические элементы. Чтобы этот сайт не был "чужеродным элементом". Сам же ...Завершен8 лет назад
Необходимо создать два анимированных баннера для http://vikupkvartir.by 1. Баннер продвигающий выдачу займов под залог квартир 2. Баннер продвигающий услуги "совместной продажи". Описание услуги: "Схема совместной продажи: позволяющая продать квартиру почти по рыночной стоимости. ...Баннеры8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать и оформить красивую посадочную страницу, продвигающую "Совместную продажу недвижимости". Описание этой услуги: "Схема совместной продажи: позволяющая продать квартиру почти по рыночной стоимости. При этом продавец получает часть денег ...Завершен9 лет назад
Необходимо написать 5 текстов на автомобильно-кредитную тематику объемом от 1 до 2 тыс. символов. Выбранному исполнителю будут даны 3 сайта автоломбарда, и для них необходимо будет написать, или качественно и человекопонятно рерайтнуть публикации или новости.Завершен9 лет назад
- $10
В текущую страницу http://asia.kz/content/price.html необходимо добавить еще один тариф. Для этого необходимо уменьшить шрифт, отступы и ширину колонок (особенно левой, с описанием). Кроме того мы обнаружили, что при смене вкладок "Сайт" / "Интернет-магазин" визуально почти ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Необходимо разработать 10 универсальных шаблонов-одностраничников для сервиса по созданию Landing Page. Из них: 5 макетов для одностраничных визиток; 5 макетов "посадочных страниц" для продвижения товаров/услуг, промо акций и т.п. ...Завершен9 лет назад
Необходимо написать 5 текстов по 2-3 тысячи символов каждый по автомобильной кредитной тематике. Будет дан образец текста на другом сайте, его необходимо будет взять за основу, и полностью переписать по своему (т.е. это даже ...Завершен9 лет назад
Требуется написать, или хорошо, качественно переписать тексты для продвижения услуг автоломбарда. Пресс релизы, новости, обзоры и технические статьи - всего понемногу. Можно глубокий рерайт, источники только просьба подбирать самостоятельно. Обязательно вхождение ключевых фраз (сообщим исполнителю). ...Завершен9 лет назад
- $30
Необходимо внешне оформить виджет для создания цветовых схем. Внешне виджет представляет собой цветовой круг, с возможностью вращения на нём конструкции из N точек (для выбора сочетаний цветов), а также движения точек по радиусу ...Завершен9 лет назад
- $100
Необходимо красиво графически оформить имеющуюся страницу партнёрской программы конструктора сайтов. Кроме в дизайне сайта предусмотреть возможность добавления флагов (представительств) и оформить шапку сайта, добавив туда рекламу партнерки и приглашение стать представителем. Более подробное ...Завершен9 лет назад
Требуется разработать виджет на javascript (c jQuery) для выбора палитры сочетаемых цветов. За основу берётся цветовой круг, теория описана здесь: http://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/krutaya-shpargalka-po-sochetaniyu-cvetov-1169610/ Внешне виджет должен представлять собой цветовой круг, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $800
Мы бы хотели получить 10 стильных, современных и максимально разнообразных шаблонов визиток, при минимуме последующих работ с HTML-версткой. Т.е. надо спроектировать макеты дизайна так, чтобы можно было бы создать 1 -3 основных шаблона, ...Завершен9 лет назад
Есть штук 7-8 шаблонов, используемых на конструторесайтов, и которые мы бы хотели модернизировать и доработать. Шаблоны создавались 2-2 года назад, и на сегодняшний день уже моральн оустарели. Мы бы хотели их «освежить» - ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт9 лет назад