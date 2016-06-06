RusDov

Руслан RusDov

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка баннера-растяжки сайта автомобильных аукционов

    Необходима разработка gif-анимированного баннера-растяжки с рекламой сайта автомобильных аукционов. Требования: 1.  Баннер ориентирован на поиск клиентов, желающих купить автомобиль с помощью нашего агрегатора автомобильных аукционов, поэтому ознакомьтесь с принципами ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн админки конструктора сайтов

    $600

    Необходимо выполнить редизайн админки  конструктора сайтов for.ru, выполнив его в стиле нового дизайна, разработанного в проекте https://www.weblancer.net/projects/dizajn-sajtov-9/redizajn-konstruktora-sajtov-807858/ и повысив юзабилити и "понятность" для пользователей.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайт по тематике "создание сайтов" с сохранением семантического ядра

    Необходимо выполнить рерайт текстов на тему "Создание сайтов" с сохранением  семантического ядра. Общий объем исходных текстов: 25 - 30 тыс. знаков.  Большинство текстов надо будет переписать в 2-х экземплярах (для двух разных регионов, вернее ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Минисайт для продвижения услуг по раскрутке сайтов.

    $230

    Необходимо разработать дизайн минисайта, в стиле дизайна нашего конструктора, который будет продвигать нашим клиентам услуги  продвижения их сайтов. Под стилем конструктора может пониматься это только цвета, шрифты и графические элементы. Чтобы этот сайт не был  "чужеродным элементом".  Сам же ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • 2 анимированных флэш баннера по тематике "Недвижимость и финансы"

    Необходимо создать два анимированных баннера для http://vikupkvartir.by 1. Баннер продвигающий выдачу займов под залог квартир 2. Баннер продвигающий услуги "совместной продажи".  Описание услуги: "Схема совместной продажи: позволяющая продать квартиру почти  по рыночной стоимости. ...

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оформить посадочную страницы для сайта тематики "Недвижимость"

    $50

    Необходимо нарисовать и оформить красивую посадочную страницу, продвигающую "Совместную продажу недвижимости". Описание  этой услуги: "Схема совместной продажи: позволяющая продать квартиру почти  по рыночной стоимости. При этом продавец получает часть денег ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 5 текстов для размещения на сайтов автоломбардов

    Необходимо написать 5 текстов на автомобильно-кредитную тематику объемом от 1 до 2 тыс. символов. Выбранному исполнителю будут даны 3 сайта автоломбарда, и для них необходимо будет написать, или качественно и человекопонятно рерайтнуть публикации или новости.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Переоформить дизайн страницы с тарифами

    $10

    В текущую страницу http://asia.kz/content/price.html необходимо добавить еще один тариф. Для этого необходимо  уменьшить шрифт, отступы и ширину колонок (особенно левой, с описанием). Кроме того мы обнаружили, что при смене вкладок "Сайт" / "Интернет-магазин" визуально почти ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн 10 универсальных шаблонов лэндингов

    $500

    Необходимо разработать 10 универсальных шаблонов-одностраничников для сервиса по созданию Landing Page. Из них: 5 макетов для одностраничных визиток; 5 макетов "посадочных страниц" для продвижения товаров/услуг, промо акций и т.п. ...

    CSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Тексты на автомобильно-кредитную тематику (авто залог, перезалог)

    Необходимо написать 5 текстов по 2-3 тысячи символов каждый по автомобильной кредитной тематике. Будет дан образец текста на другом сайте, его необходимо будет взять за основу, и полностью переписать по своему (т.е. это даже ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 5 текстов для продвижения сайта автоломбарда

    Требуется написать, или хорошо, качественно переписать тексты для продвижения услуг автоломбарда. Пресс релизы, новости, обзоры и технические статьи - всего понемногу. Можно глубокий рерайт, источники только просьба подбирать самостоятельно.  Обязательно вхождение ключевых фраз (сообщим исполнителю). ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Графическое оформление виджета для создания цветовых схем

    $30

    Необходимо внешне оформить виджет для создания цветовых схем. Внешне виджет представляет собой цветовой круг, с возможностью вращения на нём  конструкции из N точек (для выбора сочетаний цветов), а также движения точек по  радиусу ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Оформление страницы партнерской программы

    $100

    Необходимо красиво графически оформить имеющуюся страницу партнёрской программы конструктора сайтов. Кроме в дизайне сайта предусмотреть возможность добавления флагов (представительств) и оформить шапку сайта, добавив туда рекламу партнерки и приглашение стать представителем. Более подробное ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка виджета (Javascript) для выбора цветовой палитры

    Требуется разработать виджет на javascript (c jQuery) для выбора палитры сочетаемых цветов. За основу берётся цветовой круг, теория описана здесь: http://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/krutaya-shpargalka-po-sochetaniyu-cvetov-1169610/ Внешне виджет должен представлять собой цветовой круг, ...

    JavaScriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн 10 шаблонов сайтов-визиток

    $800

    Мы бы хотели получить 10 стильных, современных и максимально разнообразных шаблонов визиток, при минимуме последующих работ с HTML-версткой. Т.е. надо спроектировать макеты дизайна так, чтобы можно было бы создать 1 -3 основных шаблона, ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Модернизировать дизайн шаблонов для сайтов (PSD)

    Есть штук 7-8 шаблонов, используемых на конструторесайтов, и которые мы бы хотели модернизировать и доработать. Шаблоны создавались 2-2 года назад, и на сегодняшний день уже моральн оустарели. Мы бы хотели их «освежить» - ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Дизайн личного кабинета для сервиса Bidcar.eu + мобильная версия
Работаю с Русланом уже давно! Никому не отдам:))) СПАСИБО! Успехов в бизнесе.
Всё отлично, как обычно - сотрудничеством довольны.
Ответный отзыв
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$300
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта автомобильных аукционов.
Руслан, как всегда на высоте. Четко ставит задачу, умело руководит по ходу и всегда получает в итоге, что задумал. Большое человеческое СПАСИБО. Жду продолжения:)
Как и обычно, Серафима отлично справилась с этим заданием. В планируемые сроки мы получили макеты дизайна отвечающие поставленной задаче и нашим пожеланиям.
Ответный отзыв
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Рерайт по тематике "создание сайтов" с сохранением семантического ядра
Спасибо за приятное сотрудничество!
Всё хорошо, работа выполнена в соответствии с заданием и в оговоренные сроки.
Ответный отзыв
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$600
10 баллов
8 лет назад
Редизайн админки конструктора сайтов
Интересный проект. Поработала мозгами на славу. Сама довольна результатом:) СПАСИБО,
Всё хорошо, результатом довольны.
Ответный отзыв
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$400
10 баллов
8 лет назад
Редизайн конструктора сайтов
Огромное спасибо за проект. Как всегда только положительные эмоции от сотрудничества.
Как всегда довольны выполненной работой и продолжаем заказ следующим проектом - редизайн админки конструктора.
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