Есть штук 7-8 шаблонов, используемых на конструторесайтов, и которые мы бы хотели модернизировать и доработать. Шаблоны создавались 2-2 года назад, и на сегодняшний день уже моральн оустарели. Мы бы хотели их «освежить» - ...