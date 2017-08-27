Рерайт по тематике "создание сайтов" с сохранением семантического ядра

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Завершен14 заявок223 просмотра

Необходимо выполнить рерайт текстов на тему "Создание сайтов" с сохранением  семантического ядра.

Общий объем исходных текстов: 25 - 30 тыс. знаков.  Большинство текстов надо будет переписать в 2-х экземплярах (для двух разных регионов, вернее - стран), локализовать.   Итого общий объем работ - около 50 тыс символов.

Подробное ТЗ - исполнителю.

8 лет назад
RusDov
Руслан 
44 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
$70
5 дней
Всё хорошо, работа выполнена в соответствии с заданием и в оговоренные сроки.
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
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