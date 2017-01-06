Рерайт описания товаров

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Закрыт36 заявок438 просмотров

Добрый день, требуется рерайт описания товаров для интернет магазина, количество товаров около 17 000+

Максимум 50 руб/ 1000 знак. Лучше дешевле конечно.

8 лет назад
ifoggy
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров