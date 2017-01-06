Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный интернет маркетингу. по типу таких: http://convertmonster.ru/blog/ https://texterra.ru/blog/ В основном нужно будет писать статьи по темам контекстная реклама, ...
Рерайт описания товаров
Добрый день, требуется рерайт описания товаров для интернет магазина, количество товаров около 17 000+
Максимум 50 руб/ 1000 знак. Лучше дешевле конечно.
Заявки фрилансеров
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