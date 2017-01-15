Рерайтинг 6 статей кредитной тематики

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен6 заявок242 просмотра

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Для выполнения рерайтинга 6 статей кредитной тематики ищу помощника.

От меня - тема статьи, 2-5 ключевых фраз, 2-3 исходника.

От вас - рерайтинг предоставленной информации, лаконичная и читаемая простановка ключей, грамотно построенная статья (вводная часть, завершающая часть, раскрытие темы).

Объем 1 статьи - 2000-2200 символов. Уникальность по Адвего выше 95%.

Стоимость 1 статьи - 85 рублей.

К заявкам прикладывайте примеры своих статей схожей или другой тематики.

8 лет назад
Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранные исполнители

jannali
Жанна 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$8
6 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
orlova-S
София 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$8
3 дня
Я осталась довольна сотрудничеством с Софией! Хорошо выполняет свою работу, соблюдает установленные сроки, всегда на связи. Еще, что немаловажно, прислушивается к пожеланиям и замечаниям. Поэтому рекомендую.
Хороший заказчик! ТЗ предельно четкое, оплата быстрая! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

jannali
Жанна 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
orlova-S
София 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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