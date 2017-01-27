Наполнить сайт текстами / рерайт

Рерайт кулинарного рецепта с пошаговым описанием. Количество символов 1000-2500 символов. От рерайтера требуется грамотность, опыт работы не обязательный, постараюсь обучить. Срочно!
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