Наполнить сайт текстами / рерайт

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Завершен11 заявок242 просмотра

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тексты нужны в раздел полезное http://955913.salesfor.web.hosting-test.net/ru/useful/ , нужно 8 или 10 текстов по тематике сайта зависит от размера

(примерно 30 000 знаков). Тексты нужны о предмете услуги, например об

аллергии, а не о ее лечении, Статьи вызывают желание изменить состояние.

и получить услуги их компании.

Идеально, как мешает жить аллергия - и что есть надежда справится с этим. Это не медицина, а альтернативная медицина. Оплата за текст, или несколько. Яд, Киви, Или приват банк украина

8 лет назад
nkvclub
61 год
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Tory04
39 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$10
3 дня
Спасибо, все хорошо сделано, очень благодарен!
Хороший заказчик, всегда на связи и оплата без задержек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tory04
39 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад