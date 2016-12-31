Рерайт 4 текстов около 8к знаков

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Завершен16 заявок174 просмотра

Общая тематика, исходники предоставлю

8 лет назад
andrey784
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

maksim_koreniak
44 года
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$4
1 день
Заказанные тексты написаны качественно и даже немного быстрее срока. Буду обращаться еще.
Четко и понятно поставленная задача, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

maksim_koreniak
44 года
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад